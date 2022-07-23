Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
AA - Murat Asil - Spor
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Erciyes Dağı'nda, 20 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı.
Erciyes Dağı'nda, 20 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı.
Grand Prix Erciyes etabıyla başlayan yarışların startı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi önünden verildi.
Yarışa katılan 9 takım, zamana karşı sıralama için 141 kilometrelik parkurda mücadele veriyor.
Yarın Grand Prix Kayseri etabı ile devam edecek yarışlar, 25 Eylül'de tamamlanacak.
AA / Murat Asil - Spor