Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı Erciyes Dağı'nda, 20 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı. Erciyes Dağı'nda, 20 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı. Grand Prix Erciyes etabıyla başlayan yarışların startı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi önünden verildi. Yarışa katılan 9 takım, zamana karşı sıralama için 141 kilometrelik parkurda mücadele veriyor. Yarın Grand Prix Kayseri etabı ile devam edecek yarışlar, 25 Eylül'de tamamlanacak. AA / Murat Asil - Spor Toros Dağları Kayseri Erciyes Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.