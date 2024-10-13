Erciyes'te Uluslararası Tenis Turnuvası Başladı

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta; Romanya, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Macaristan, Hollanda, Bulgaristan, İsveç, Belçika, İtalya, Slovakya, Slovenya, Rusya, Makedonya, Yunanistan, Sırbistan, Tayland, Litvanya, Kazakistan, Özbekistan, İran, Kolombiya, KKTC ve Türkiye'den katılan sporcular turnuvanın ilk gün maçlarına çıktı.

3 Kasım'a kadar devam edecek turnuvada, şampiyon olan sporcular uluslararası sıralamada 50 puan kazanacak.

Turnuva sonunda dereceye giren kadın sporculara 40 bin dolar, erkeklere ise 15 bin dolar ödül dağıtılacak.