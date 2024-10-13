Erciyes'te Uluslararası Tenis Turnuvası Başladı
Kış turizmi ile ön plana çıkan Erciyes'te, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. 26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu turnuvada mücadele ediyor.
Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.
Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta; Romanya, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Macaristan, Hollanda, Bulgaristan, İsveç, Belçika, İtalya, Slovakya, Slovenya, Rusya, Makedonya, Yunanistan, Sırbistan, Tayland, Litvanya, Kazakistan, Özbekistan, İran, Kolombiya, KKTC ve Türkiye'den katılan sporcular turnuvanın ilk gün maçlarına çıktı.
3 Kasım'a kadar devam edecek turnuvada, şampiyon olan sporcular uluslararası sıralamada 50 puan kazanacak.
Turnuva sonunda dereceye giren kadın sporculara 40 bin dolar, erkeklere ise 15 bin dolar ödül dağıtılacak.