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Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası Devam Ediyor

Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası Devam Ediyor
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Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen plaj voleybolu turnuvasının ikinci gününde eleme müsabakaları yapıldı. Türkiye'den 16 takımın katıldığı etkinlikte final müsabakaları akşam seansında gerçekleştirilecek.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası ikinci gününde eleme müsabakalarıyla devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Spor AŞ tarafından Tekir Kapı'da düzenlenen "En Havalı Voleybol Turnuvası" Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda ikinci gün karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye'den 16 takımın ter döktüğü turnuva, akşam seansında düzenlenecek final müsabakalarıyla sona erecek.

Dereceye giren takımlar için ödül töreni gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor

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