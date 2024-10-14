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Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Devam Ediyor

Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Devam Ediyor
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Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla devam ediyor. Turnuva, 3 Kasım'da sona erecek.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda devam ediyor.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri devam ediyor.

Şampiyon olan sporcuların uluslararası sıralamada 50 puan kazanacağı turnuva, 3 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor

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