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Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' Tamamlandı

Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' Tamamlandı
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Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'En Havalı Voleybol Turnuvası', 16 takımın katılımıyla 12-13 Ekim tarihlerinde başarıyla sona erdi. Katılımcılara madalya ve kupaları takdim edildi.

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, 16 takımın katılımıyla düzenlenen 'En Havalı Voleybol Turnuvası' tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. tarafından, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' düzenlendi. Erciyes'in 2 bin 200 metre yüksekliğinde 12-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuva, 16 takımın müsabakalarına sahne oldu. Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da bulunan kum sahalarda 'takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol' sloganı ile düzenlenen turnuva, voleybol tutkunlarını Erciyes'in muhteşem doğasında buluştururken, turnuvada derece elde eden katılımcılara madalya ve kupalarını Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman takdim etti. Elcuman, Erciyes A.Ş. olarak keyifli ve verimli bir spor organizasyonunu daha tamamladıklarını kaydederek tüm katılımcıları tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kayak Merkezi Etkinlikler Kayseri Erciyes Turizm Spor

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