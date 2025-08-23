Erciyes'te En Havalı Voleybol Turnuvası Başladı

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'En Havalı Voleybol Turnuvası' başladı. 20 erkek ve 8 kadın takımın katıldığı turnuvada eleme turları heyecanla devam ediyor. Yarı final ve final maçları yarın gerçekleştirilecek.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı "En Havalı Voleybol Turnuvası" başladı.

Erciyes AŞ tarafından Tekir Kapı'da düzenlenen plaj voleybolu turnuvasında 20 erkek ile 8 kadın takımı yarışıyor.

"Takımını kur, rakiplerini yen, ödülleri kap" sloganıyla düzenlenen "En Havalı Voleybol Turnuvası"nda, takımlar eleme turlarında karşılaştı.

Turnuva yarın oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından sona erecek.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, yaptığı açıklamada, Erciyes'te yaz faaliyetlerinin devam ettiğini, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birçok takımı ağırladıklarını ve ağırlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Eylül ayı itibarıyla tenisçileri ağırlayacaklarını belirten Elcuman, "Tenis turnuvamız olacak. Ondan sonra da yine eylül ayı içerisinde plaj futbol turnuvamız olacak. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Sağ olsun halkımızın ilgisi de yoğun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Spor
