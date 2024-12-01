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Erciyes Kış Sporları Merkezi'nde Kayakseverler Yoğun İlgi Gösterdi

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, güzel bir gün geçirerek keyifli anlar yaşadı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yerli ve yabancı turistler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın etti.

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir ve Hacılar kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşarken, bazıları çocuklarıyla kızağa bindi, bazıları ise gondollarla manzarayı seyretti.

Ziyaretçilerden Maha Abuleyla Gültekin, Katarlı olduğunu, evlendikten sonra Kayseri'ye yerleştiğini söyledi.

Güzel bir günde kayak yaptıklarını ifade eden Gültekin, "Erciyes'e çölden, Kuveyt'ten geldim. Dünyanın en sıcak yerinden en soğuk yerine gelmiş gibi hissediyorum. İnşallah çok güzel bir sezon olur." dedi.

Kayra Aktaş ise Erciyes'e her sezon açılışında geldiğini, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadığını dile getirdi.

9 yaşındaki Eymen Durdu da babasıyla kayak yaparak eğlendiğini, kar yağışının kendisini sevindirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
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