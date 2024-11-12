Üye Girişi
Haberler

Erciyes Kayak Merkezi'nde Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası Düzenlenecek

Erciyes Kayak Merkezi'nde Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ragbi Federasyonu, kış sezonunda Erciyes'te uluslararası düzeyde bir kar ragbi turnuvası düzenleme kararı aldı. Federasyon yetkilileri, Erciyes'in güvenilir tesisleri ve organizasyon becerileri ile bu tür etkinlikler için uygun bir yer olduğunu belirtti.

Erciyes Kayak Merkezinde Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman'ı ziyaret etti.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Yakup Deliktaş'ın da hazır bulunduğu görüşmede, kışın yapılacak sportif faaliyetler görüşüldü. Görüşmelerde kış sezonunda Türkiye'de ilk kez Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası düzenlenmesi yönünde karar alındı.

Federasyon Başkanı Nahit Şahin, Erciyes'in güvenilir tesisleri ve uluslararası standartlardaki organizasyon becerisiyle bu tür turnuvalarda büyük avantaj sağladığını belirtti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman ise Erciyes'teki kış sporlarına her geçen gün yenisini eklediklerini, kar ragbisi gibi zorlu bir sporun uluslararası çapta Türkiye'de ilk kez Kayseri'de yapılacak olmasından gurur duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Spor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bakan Güler'in 'İsrail, Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar

 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor

3 parti, tek çatıda birleşiyor
Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı

Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlere bir darbe daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 1. bölüm tek parça FULL HD izleme linki! Bahar 24. bölüm tek paça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki! Osman Nuri Civelek neden intihar etti, mektubunda ne yazıyor? Yangında ölen 5 çocuk kim, yaşları kaç, annesi babası kim? MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler! MasterChef baklava tarifi! MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır? MasterChef biryani tarifi! En güzel biryani tarifi! Biryani tarifi nasıl yapılır? Biryani için malzemeler! Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı? Amedspor Başkanı kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.