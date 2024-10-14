Erciyes Kayak Merkezi'nde Plaj Voleybolu Turnuvası Tamamlandı

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Spor AŞ tarafından Tekir Kapı'da düzenlenen "En Havalı Voleybol Turnuvası", Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Türkiye'den 16 takımın 2 gün ter döktüğü turnuva, final müsabakalarıyla sona erdi.

Turnuvada, Aşka Şipa birinci, Real Mardin ikinci, Piyasa Takımı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman takdim etti.