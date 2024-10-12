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Erciyes Kayak Merkezi'nde Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı

Erciyes Kayak Merkezi'nde Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı
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Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'En Havalı Voleybol Turnuvası' görkemli bir açılışla başladı. 16 takımın katıldığı turnuvanın yarı final ve final maçları yarın oynanacak.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı.

Erciyes Kayak Merkezi, sadece kış sporları ile değil, ev sahipliği yaptığı sporun çeşitli dallarındaki organizasyonlarla sporcu ve sporseverleri kentin zirvesinde buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Erciyes AŞ ve Spor AŞ tarafından düzenlenen "En Havalı Voleybol Turnuvası" Tekir Kapı'da start aldı.

"Takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol" sloganıyla düzenlenen turnuvaya katılan 16 takım, eleme turlarında karşılaştı.

Turnuvada yarın yarı final ve final maçları oynanacak.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Spor

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