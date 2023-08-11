Erciyes Kayak Merkezi'nde Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde plaj voleybolu turnuvasının, Erciyes Dağı etabı başladı. 2 bin 200 metre yükseklikte ilk kez düzenlenen turnuvada, 4 farklı ülkeden 29 takım ve 58 sporcu mücadele ediyor.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 29 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile kentteki yerel yönetimler iş birliğiyle düzenlenen turnuva, yerli ve yabancı oyuncuların katılımıyla Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda start aldı.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, "2 bin 200 metre yükseklikte dünyada ilk kez bir dağda plaj voleybolu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 58 sporcu katılıyor. Bu sporcular arasında sadece Türkiye'den değil, İran, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan sporcularımız var. Toplamda 29 takım var. 13 kadın, 16 erkek takımı bu organizasyon için başvuru yaptı. 3 gün boyunca organizasyon devam edecek. Bugün ilk günündeyiz. Grup maçları ile başladık. Çift eleme usulüne göre oynatıyoruz maçlarımızı. İlk tur maçları başladı. Yarın da çeyrek final maçları ile devam edeceğiz. Son gün de final maçları olacak" ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR ATMOSFER OLUŞTURDUK"

2 bin 220 metre yükseklikte bir ilke imza attıkları için çok memnun olduklarını söyleyen Değirmenci, "Harika bir kurgu var burada. Kalıcı bir tesis oluşturuldu. Yani burada, artık yüksek rakımda kamp merkezi oluşturulabilecek. Uluslararası takımlar mutlaka buraya kampa gelecektir. Biz de kendi milli takımlarımız için de aynı şeyi planlıyoruz. Kayseri'de harika bir atmosfer oluşturduk. Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. O da bizim için ayrıca gurur verici" dedi.