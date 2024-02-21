Erciyes Kayak Merkezi, Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı'nın dördüncüsüne ev sahipliği yapacak.

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre yarışlar, etkinliğe teknik destek sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Türkiye Kayak Federasyonunun yanı sıra Avusturya, Çekya, Fransa, Norveç ve Slovenya'nın Ankara büyükelçiliklerinin ortaklığında gerçekleştirilecek.

Erciyes Develi Kapı'daki yarışlar, 24 Şubat Cumartesi günü saat 08.45'te başlayacak.