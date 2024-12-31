Erciyes Esen Makina FK, Lider Kayseri Esen Metal SK'yı 2-0 Mağlup Etti

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubunda haftanın maçında Erciyes Esen Makina FK lider Kayseri Esen Metal SK'yi 2-0 mağlup etti. Lider Esen Metal SK bu sezon ilk kez kaybetti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Yasin Emre Ceylan, Şule Öztürk

Erciyes Esen Makina FK: Erman Sarı, İsmail Dayı, Yaşar Berk Yorgancı, (Samet Türk dk.75), Ahmet Can Polat, Yunus Öztürk, (Halil Yozgat dk.), Safa Fırat, (Latif Aydemir dk.75), Ramazan Durdu, Emre Özden, (Beytullah Özcan dk.85), Mehmet Akif Gürkan (Bedirhan Teke dk.85), Mehmet Bayram, Selim Yağmur,

Kayseri Esen Metal SK: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Turgay Aydoğan, Cüneyt Turgut, Ömer Kaya, (Emin Dursun dk.72), Mehmet Ali Kılınç, Süleyman Yasa, Hakan Bahran, Burak Türkmen, (Batuhan Şimşek dk.60), Selim Başev, Melih Faruk Demir

Goller: Emre Özden (dk.36), Samet Türk (dk.90) (Erciyes Esen Makina FK) - KAYSERİ