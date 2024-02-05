Erciyes Esen Makina FK, Kocasinan Şimşekspor'u 3-2 mağlup etti

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 16. haftasında Erciyes Esen Makina FK ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada kazanan 3-2'lık sonuçla Erciyes Esen Makina FK oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Nusret Yıldırım, İbrahim Çolak

Erciyes Esen Makina FK: Ali Özkan, Fazıl Burak, İsmail Dayı, Halil Yozgat, Yaşar Berk Yorgancı, Mehmet Ali İmren, Ramazan Durdu, Safa Fırat (Uğur Özdemir dk. 90), Beytullah Özcan (Mehmet Yaman dk. 79), Latif Aydemir, Furkan Ulus (Erkan Polat dk. 79)

Kocasinan Şimşekspor: M. Enes Yıldız, Talha Özyürek, Mertcan Babayiğit, Halil Yönlü (Murat Kıraç dk. 55), Murat Uyanık (Berat Topal dk. 46), Ozan Efe (İzzet Karagül dk. 46), Fatih Atik, Cengiz Eşme, Seyfettin Yesugey (Abdullah Enes Ozan dk. 70), Mehmet Tek, Onur Bağçı (Mecit Kaan Ateş dk. 70)

Goller: Beytullah Özcan (dk. 33,55), Latif Aydemir (dk. 45+2) (Erciyes Esen Makina FK), Mehmet Tek (dk. 21), Fatih Atik (dk. 76) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ