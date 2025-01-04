Erciyes Esen Makina FK, Hasan Yazgan ile Anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, tecrübeli oyuncu Hasan Yazgan'ı kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Erciyes Esen Makina FK ikinci transfer tescil dönemi öncesi ilk transferini yaptı. 2024-2025 sezonunda Kayseri Döğerspor ile anlaşan ve ligin 9. haftasında oynanan Kayseri Şekerspor maçı sonrası takımdan ayrılan tecrübeli oyuncu Hasan Yazgan'ın yeni durağı Erciyes Esen Makina FK oldu.

Yeni takımı ile antrenmanlara başlayan Hasan Yazgan, 6 Ocak'ta başlayacak olan ikinci transfer tescil döneminde lisansı çıkacak ve ligin 11. haftası itibarıyla yeni takımının formasını giyecek. - KAYSERİ