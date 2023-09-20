Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Polonyalı Dağcı 3 Saat Sonra Kurtarıldı

Erciyes Dağı'na izinsiz tırmanış yapan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski, mahsur kaldığı yerden 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan dağcı, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Erciyes Dağı'na dün gece saat 04.00 sıralarında izinsiz zirve tırmanışı başlattıktan saatler sonra Hörgüçkaya bölgesinin güneybatısında mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'ye, gelen ihbar üzerine 6,5 saat sonra ulaşıldı. Polonyalı dağcı, AFAD, JAK, UMKE ve HADAK Dağcılık Kulübü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden aşağı indirildi. Sağlık durumu iyi olan Baranowski, böyle bir olay yaşandığı için özür dileyerek, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Dün gece saat 04.00 sıralarında Erciyes Dağı'na çıkmaya başladığını belirten dağcı, planında dağa çıkmayı düşünmediğini sonradan karar verdiğini söyledi. Baranowski, Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkmak için telefondaki haritayı takip ettim. Böyle bir şey yaşandığı için özür dilerimö dedi.

Öte yandan, Baranowski'nin bisikletiyle Polonya'dan Türkiye'ye gelerek Erciyes Dağı'ndaki kamp alanında çadır kurduğu öğrenildi. Tekir Kapı bölgesine getirilen Daniels Baranowski, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. (DHA)