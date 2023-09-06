Erciyes Cup Turnuvası'nda İzmit Belediyespor, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. İzmit Belediyespor, 1 sayı farkla 96-95 galip geldi.
Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Salondan Bursa Uludağ Basketbol 1 sayı farkla 96-95 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban, Kemal Vural
İzmit Belediyespor: Hillsman (13), Ivanova (10), Calhoun (26), Derya Kavak, Ayşe Cora (8), Hande Kuzu (3), Özge Yavaş Özışık (2), Başak Altunbey (11), Ezgi Manlacı (6), Nared (16), Dilara Tongar
Bursa Uludağ Basketbol: Williams (14), Masic (2), İpek Garip (20), Miray Balotu (18), Tuba Poyraz (15), Eda Şahin (3), Vanakunaite, Tuğçe Turus, Babtiste (18), Efsun Çelik (6)
1. Periyot: 30-20 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 61-50 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 78-70 (İzmit Belediyespor lehine) - KAYSERİ