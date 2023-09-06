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Erciyes Cup Turnuvası'nda İzmit Belediyespor, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

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Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. İzmit Belediyespor, 1 sayı farkla 96-95 galip geldi.

Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Salondan Bursa Uludağ Basketbol 1 sayı farkla 96-95 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban, Kemal Vural

İzmit Belediyespor: Hillsman (13), Ivanova (10), Calhoun (26), Derya Kavak, Ayşe Cora (8), Hande Kuzu (3), Özge Yavaş Özışık (2), Başak Altunbey (11), Ezgi Manlacı (6), Nared (16), Dilara Tongar

Bursa Uludağ Basketbol: Williams (14), Masic (2), İpek Garip (20), Miray Balotu (18), Tuba Poyraz (15), Eda Şahin (3), Vanakunaite, Tuğçe Turus, Babtiste (18), Efsun Çelik (6)

1. Periyot: 30-20 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 61-50 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 78-70 (İzmit Belediyespor lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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