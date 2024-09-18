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Erciyes Cup'ta İlk Gün Maçları Geride Kaldı

Erciyes Cup'ta İlk Gün Maçları Geride Kaldı
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin önemli takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 18. Erciyes Cup'ta ilk gün karşılaşmaları tamamlandı. Bursa Ant Spor, Galatasaray'ı 78-72 yenerken, ev sahibi takım Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a 64-61'lik skorla kaybetti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın ilk gününde Bursa Ant Spor, Galatasaray'ı 78-72'lik skorla mağlup ederken; turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a 64-61'lik skorla mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Basketbol Kayseri Erciyes Turnuva Yaşam Bursa Spor

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