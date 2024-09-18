Erciyes Cup'ta İlk Gün Maçları Geride Kaldı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin önemli takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 18. Erciyes Cup'ta ilk gün karşılaşmaları tamamlandı. Bursa Ant Spor, Galatasaray'ı 78-72 yenerken, ev sahibi takım Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a 64-61'lik skorla kaybetti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.
Bu yıl 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın ilk gününde Bursa Ant Spor, Galatasaray'ı 78-72'lik skorla mağlup ederken; turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a 64-61'lik skorla mağlup oldu.