ERCİYES Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen Erciyes Cup hazırlık turnuvası sona erdi.

Erciyes Cup'a Yukatel Kayserispor, Mke Ankaragücü, Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler ile Yeni Malatyaspor katıldı. Turnuva boyunca galibiyet 3, beraberlik 1 puan ve atılan her gol 1 puan olarak belirlendi. MKE Ankaragücü turnuvada 2 beraberlik 1 galibiyet elde ederken 8 gol kaydetti. Ankaragücü turnuvayı 13 puanla birinci olarak tamamlarken, Alanyaspor 9 puanla ikinci, Kayserispor 8 puanla üçüncü, Amed SF 5 puanla dördüncü oldu. Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği turnuvayı puansız tamamladı.