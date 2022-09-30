Erciyes Cup 2. Maç Spor Haberleri Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 80-75 kazanarak 2'de 2 yaptı. Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu Hakemler: Uğur Özcan xx, Murat Anlatıcı xx, Ozan Çalap xx Galatasaray: Kamile Nacickaite xxx (24), Miray Balotu x, Merve Uygül x (2), Pelin Derya Bilgiç x (2), Işıl Alben xx (9), Aija Jurjane xx (8), Taya Reimer xxx (12), Neva Pulvere x (2), Teira Mccowan xxx (29), Meltem Yıldızhan x (4) Beşiktaş: Dana Evans xxx (32), Melek Uzunoğlu xx (7), Yağmur Taşar x (2), Meltem Topaloğlu x, İrem Naz Topuz x (6), Kübra İmren Sevindik x, Elif Bayram xxx (10), Taya Reimer xxx (12), Zeynep Can x, İnci Güçlü xx (6) 1. Periyot: 22-26 (Beşiktaş lehine) Devre: 39-37 (Galatasaray lehine) 3. Periyot: 63-57 (Galatasaray lehine) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Beşiktaş Kayseri Erciyes Spor Haberler

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