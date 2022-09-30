Erciyes Cup 2. Maç
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Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 80-75 kazanarak 2'de 2 yaptı.
Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Uğur Özcan xx, Murat Anlatıcı xx, Ozan Çalap xx
Galatasaray: Kamile Nacickaite xxx (24), Miray Balotu x, Merve Uygül x (2), Pelin Derya Bilgiç x (2), Işıl Alben xx (9), Aija Jurjane xx (8), Taya Reimer xxx (12), Neva Pulvere x (2), Teira Mccowan xxx (29), Meltem Yıldızhan x (4)
Beşiktaş: Dana Evans xxx (32), Melek Uzunoğlu xx (7), Yağmur Taşar x (2), Meltem Topaloğlu x, İrem Naz Topuz x (6), Kübra İmren Sevindik x, Elif Bayram xxx (10), Taya Reimer xxx (12), Zeynep Can x, İnci Güçlü xx (6)
1. Periyot: 22-26 (Beşiktaş lehine)
Devre: 39-37 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 63-57 (Galatasaray lehine) - KAYSERİ