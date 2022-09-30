Erciyes Cup 2. Maç Spor Haberleri Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bursa Uludağ Basketbol 6 sayı farkla 67-61 kazandı. Melikgazi Kayseri Basketbol oynadığı iki maçı da kaybederken yarın son maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu Hakemler: İsmail Binbir xx. Yiğit Emre Şimşek xx, Kazım Kılıç xx Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız x, Lydnra Weaver xxx (19), Sevgi Tonguç xx (5), Eylül Minez x (2), Burcu Yağan xx (6), Nisa Yalçın x (2), Mısra Albayrak x, Helin Boybeyi x (4), Şuranur Sönmez xx (6), Sarauskaite xxx (12), Feray Dalkılıç xx (5) Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin xx (7,) Gizem Uca x (3), Özge Kavurmacıoğlu xxx (23), İlsu darıcıoğlu x (2), Ferda Yıldız x (2), Tuğçe Turus x, Deniz Nur Çakır x, Ayşegül Erdoğan x, Emma Canon xxx (30) Periyotlar: 1.Periyot: 14-17 (Bursa Uludağ lehine) Devre: 28 -28 (Berabere) 3.Periyot: 45-43 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor basketbol Kayseri Erciyes Bursa Spor Haberler

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