Erciyes 38, İzmir Çoruhluspor Maçında 3 Puan Peşinde
Türkiye 3. Ligi'nde sahasında İzmir Çoruhluspor'u konuk edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, hazırlıklarını tamamlayarak galibiyet için mücadele edecek.
Türkiye 3. Ligi'nde sahasında İzmir Çoruhluspor'u konuk edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı İzmir Çoruhluspor maçını kazanmak istiyor. Sahasında oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberliği bulunan mavi-siyahlılar, ikinci galibiyetini almak hedefinde.
Cumartesi günü oynanacak müsabaka için hazırlıklarını yapan ve bugün ter idmanı sonrasında çalışmalarını noktalayacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Geride kalan haftayı Niğde deplasmanında alınan yenilgiyi unutturmak isteyen mavi-siyahlılar, 8 puanla 9. sırada bulunuyor. - KAYSERİ