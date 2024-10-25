Erciyes 38, İzmir Çoruhluspor Maçında 3 Puan Peşinde

Türkiye 3. Ligi'nde sahasında İzmir Çoruhluspor'u konuk edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı İzmir Çoruhluspor maçını kazanmak istiyor. Sahasında oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberliği bulunan mavi-siyahlılar, ikinci galibiyetini almak hedefinde.

Cumartesi günü oynanacak müsabaka için hazırlıklarını yapan ve bugün ter idmanı sonrasında çalışmalarını noktalayacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Geride kalan haftayı Niğde deplasmanında alınan yenilgiyi unutturmak isteyen mavi-siyahlılar, 8 puanla 9. sırada bulunuyor. - KAYSERİ