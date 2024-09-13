Erciyes 38 Gençlik, Sebat Gençlikspor maçına hazırlanıyor

Ligin 3. haftasında sahasında Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak olan Erciyes 38 Gençlik, hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi Siyahlılar, taraftarının desteği ile 3 puanı almak arzusunda.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta sahasında oynayacağı Sebat Gençlikspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi siyahlılar, ilk 3 puanını almanın hesabında. Teknik direktör Uğur Kulaksız, iyi bir takım olmak adına zamana ihtiyaçları olduklarını söyledi.

Uğur Kulaksız, "Zonguldak Kömürspor maçında eksiklerimiz vardı. İstediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık ve mağlup olduk. Bu yenilgiden gerekli dersleri çıkardık ve Sebat Gençlikspor maçına daha farklı çıkacağız. Pazar günü oynanacak Sebat Gençlikspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Bu maçta taraftarımızı da tribünde görmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ