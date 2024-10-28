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Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden Kritik Galibiyet

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Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, 2-0 geriden geldikleri Çoruhluspor maçında aldıkları 3-2'lik galibiyeti değerlendirerek, bu zaferin kendilerine büyük bir özgüven kazandırdığını belirtti.

Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Çoruhluspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık" dedi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, 3-2 kazandıkları Çoruhluspor maçı sonrasında galibiyeti değerlendirdi. Zorlu bir maçtan 3 puanla ayrılmanın gururu içerisinde olduklarını söyleyen ve oyuncularını kutlayan Kulaksız, ihtiyaçları olan bir galibiyete imza attıklarını ifade etti.

Uğur Kulaksız, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Aynı puana sahip 2 takımın mücadelesi idi. 2-0 geriye düştük. O ana kadar reaksiyon veremedik. Devre arasında yaptığımız değişiklikler takıma can verdi. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Güzel bir galibiyet aldık. Özgüvenimizi perçinleyen bir galibiyet oldu. Kalbi bizimle olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

kayseri

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