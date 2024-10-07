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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Mardin Deplasmanında Puan Alamadı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Mardin Deplasmanında Puan Alamadı
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Mardin 1969 Spor'a deplasmanda mağlup olarak puan kaybı yaşadı. Antrenör Uğur Kulaksız, takımın pozisyon bulmasına rağmen gol atamamanın üzüntüsünü dile getirdi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda Mardin 1969 Spor'a mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, iyi futbol oynadıkları ve birbirinden önemli pozisyonlar buldukları maçta gol atamamanın ve puan alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Antrenör Uğur Kulaksız, "Son 3 maçta 5 puan topladık. Mardin deplasmanından da puan veya puanlar almak istiyorduk. Buna göre hazırlandık. Maçta da önemli pozisyonlar bulduk. Maalesef gole çeviremedik. Yenildiğimiz için üzgünüz. Artık Ordu maçına konsantre olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

3-sayfa Türkiye Erciyes Mardin Futbol Spor

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