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Erciyes 38 Futbol Kulübü, İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Ağrı 1970 Spor'a 5-2 mağlup olarak bu sezon iç sahadaki namağlup unvanını kaybetti. Antrenör Uğur Kulaksız, oyuncularına teşekkür ederek önlerindeki müsabakalara odaklanacaklarını belirtti.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; sahasında oynadığı Ağrı 1970 Spor maçından 5-2 mağlup ayrıldı. Mavi siyahlılar, bu sezon ilk kez iç saha maçında mağlup oldu.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu sezon ilk kez sahasında yenildi. Ağrı 1970 Spor maçına kadar sahasında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alan Erciyes 38 FK, sarı siyahlı ekip karşısında 5-2 mağlup olarak sahasındaki namağlupluk unvanını kaybetti. Sahasında 14 puan toplayan mavi siyahlılar, ilk kez bir iç saha maçını puansız noktalamış oldu.

Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, "Kazanmak için çıktığımız bir maçtı. Ancak istediğimiz sonucu alamadık. Oyuncularıma emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Önümüzdeki müsabakalara konsantre olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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