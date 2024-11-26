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Erciyes 38 Futbol Kulübü Deplasmanda 5 Puan Topladı

Erciyes 38 Futbol Kulübü Deplasmanda 5 Puan Topladı
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, geride kalan 12 haftada deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederek sadece 5 puan topladı.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlardan 5 puan topladı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasman maçlarından 5 puan çıkardı. Geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkan mavi-beyazlılar 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi elde etti. Lige Zonguldakspor ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 yenildiği maç ile başlayan Erciyes 38 Futbol Kulübü, son olarak Tepecikspor ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Mavi-beyazlıların tek deplasman galibiyeti Turgutluspor'a karşı oldu. Erciyes 38 FK'nın 6 deplasman maç ve skorları ise şu şekilde:

Zonguldakspor-Erciyes 38 FK 2-0

Turgutluspor-Erciyes 38 FK 0-2

Mardin 1969-Erciyes 38 FK 1-0

Niğde Bel.spor-Erciyes 38 FK 2-0

Bursa Nilüferspor-Erciyes 38 FK 1-1

Tepecikspor-Erciyes 38 FK 2-2 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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