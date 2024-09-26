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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Denizlispor Maçında Zafer Arıyor

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Denizlispor Maçında Zafer Arıyor
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Denizlispor maçında 3 puan hedefliyor. Kulüp başkanı Ahmet Dirgenali, taraftarları maça destek olmaya davet etti.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta sahasında oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgisi bulunan mavi-siyahlılar, ikinci kez kazanan taraf olmak hedefinde. Ligdeki ilk galibiyetini geride kalan hafta Manisa'da Turgutluspor karşısında alan mavi-siyahlılar, Pazar günü taraftarı önünde oynayacağı Denizlispor maçını da 3 puanla noktalandırmanın hesabını yapıyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü başkanı Ahmet Dirgenali, 29 Eylül Pazar günü oynanacak maçta taraftarı desteğe davet etti. Dirgenali, "Denizlispor ile oynayacağımız zorlu maçta taraftarımızı desteğe bekliyoruz. Tribünler ile bütün olup 3 puanı almak arzusundayız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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