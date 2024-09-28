Erciyes 38 Futbol Kulübü, Denizlispor Maçı İçin Hazır
Erciyes 38 Futbol Kulübü, 29 Eylül Pazar günü sahasında Denizlispor ile yapacağı maça 3 puan parolası ile çıkıyor. Antrenör Uğur Kulaksız, takımın iyi hazırlandığını ve ilk iç saha galibiyetini almak istediklerini ifade etti.
Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 4. hafta maçında Denizlispor ile karşılaşacak. 29 Eylül Pazar günü oynanacak müsabakayı Yusuf Aydın yönetecek.
Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Denizlispor maçını 3 puanla noktalamak istiyor. İlk 3 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi alan ve 4 puanı bulunan mavi-siyahlılar, sahasında Ege temsilcisini mağlup etmek istiyor.
Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde hazırlanan mavi-siyahlılar, yarın oynanacak müsabakayı 3 puanla noktalamak istiyor. Antrenör Uğur Kulaksız. "İyi hazırlandık. Moralimiz yüksek. İlk iç saha galibiyetini almak istiyoruz" dedi.
29 Eylül Pazar günü oynanacak maçta Yusuf Aldın düdük çalacak. Saat 15.30'da başlayacak maçta Aydın'ın yardımcılıklarını Recep Korkmaz ile Abdullah Özcan yapacak. - KAYSERİ