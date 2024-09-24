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Erciyes 38 Futbol Kulübü, 3. Lig'de 9. Sıraya Yükseldi

Erciyes 38 Futbol Kulübü, 3. Lig'de 9. Sıraya Yükseldi
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, son iki maçında topladığı 4 puanla ligde 9. sıraya yükseldi. Antrenör Uğur Kulaksız, Denizlispor ile oynayacakları maçta galibiyet hedeflediklerini belirtti.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, üst üste topladığı puanlar neticesinde 9. sıraya kadar yükseldi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Erciyes 38 Futbol Kulübü, son 2 haftada topladığı puanlar ile alt sıralardan çıkmayı başardı. Sebat Gençlikspor beraberliği sonrasında oynadığı Turgutluspor müsabakasını kazanan mavi-siyahlılar, 4 puana erişti. Ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda alan Erciyes 38 Futbol Kulübü, puan tablosunda 9. sıraya yükseldi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Mavi-siyahlılar, 29 Eylül Pazar günü oynanacak müsabakayı kazanıp ilk iç saha galibiyetine imza atmak istiyor. Antrenör Uğur Kulaksız, "İyi oynayıp haklı bir galibiyet aldığımız Turgutluspor maçı bize büyük moral oldu. Son 2 maçta 4 puan aldık. Her geçen gün iyiye gidiyoruz. Bu hafta da sahamızda Denizlispor'u mağlup etmek için hazırlanacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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