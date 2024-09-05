Üye Girişi
Haberler

Erciyes 38 FK, ZonguldakKömürspor ile sezonun ilk maçına çıkacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, sezonun ilk deplasman yolculuğuna yarın çıkacak. Teknik Direktör Uğur Kulaksız, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'ta sezonun ilk maçını ZonguldakKömürspor ile oynayacak olan Erciyes 38 FK, yarın sezonun ilk deplasman yolculuğuna çıkacak.

Bu sezon Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK, sezonun ilk deplasman yolculuğuna yarın çıkacak.Bu maç için hazırlıklarını TeknikDirektör UğurKulaksız nezaretinde sürdüren Mavi-Siyahlı takım bugün yapacağı son çalışmanın ardından yarın Zonguldak'a hareket edecek. Haftayı çift idman ile geçen Kayseri ekibi, yarın yapacağı kahvaltının ardından karayolu ile Zonguldak'a gidecek.Teknik Direktör Uğur Kulaksız, ilk maçtan puan ile ayrılmak için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi. 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak Zonguldak Kömürspor-Erciyes 38 FK karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı KaanKara yönetirken, yardımcılıklarını EdizYılmaz ile UfukTatlıcan üstlenecek.Maçta Fuat Filiz ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Zonguldak Türkiye Erciyes kayseri Güncel Futbol Spor

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler
Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Sosyal medyadaki iddia Soylu'yu küplere bindirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türbülansa girmek ne demek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? FM 24 Sistem Gereksinimleri 2024 6 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Yengeç burcu yorumu! 6 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Görev Başında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görev Başında filmi ne zaman, nerede çekildi? Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi? Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi? Dijital Esaret filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dijital Esaret filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (SIRBİSTAN İSPANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sırbistan İspanya maçı nereden izlenir?
title