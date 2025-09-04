Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası'nda Türk Metal 1963 Spor'u 2-0 Yenerek İlerledi
Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında Erciyes 38 FK, Türk Metal 1963 Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Ethem ve Çağrı Yağız golleriyle takımına galibiyeti getirdi.
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Murat Demir, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Muhammed Eren, Ahmet Kağan, Muhammed Enes, Utku Burak (Dk.70 İsmail), Güney, Tugay (Dk. 80 Alperen), Eren (Dk. 60 Mehmet), Çağrı Yağız, Hüseyin (Dk. 80 Ömer Turan), Ethem (Dk. 80 Utkan)
TÜRK METAL 1963 SPOR: Ercüment - Mert (Dk. 55 Muhammed Furkan), Koray Kerem, İlyas, Halil, Umut (Dk. 75 İbrahim), Onur Efe, Göktuğ Kağan, Oğuzhan (Dk. 75 Mustafa Kaan), Hamit, Fethi
GOLLER: Dk. 32 Ethem, Dk. 47 Çağrı Yağız ( Erciyes 38 FK)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor