Haberler

Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası'nda Türk Metal 1963 Spor'u 2-0 Yenerek İlerledi

Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası'nda Türk Metal 1963 Spor'u 2-0 Yenerek İlerledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında Erciyes 38 FK, Türk Metal 1963 Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Ethem ve Çağrı Yağız golleriyle takımına galibiyeti getirdi.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Murat Demir, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir

ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Muhammed Eren, Ahmet Kağan, Muhammed Enes, Utku Burak (Dk.70 İsmail), Güney, Tugay (Dk. 80 Alperen), Eren (Dk. 60 Mehmet), Çağrı Yağız, Hüseyin (Dk. 80 Ömer Turan), Ethem (Dk. 80 Utkan)

TÜRK METAL 1963 SPOR: Ercüment - Mert (Dk. 55 Muhammed Furkan), Koray Kerem, İlyas, Halil, Umut (Dk. 75 İbrahim), Onur Efe, Göktuğ Kağan, Oğuzhan (Dk. 75 Mustafa Kaan), Hamit, Fethi

GOLLER: Dk. 32 Ethem, Dk. 47 Çağrı Yağız ( Erciyes 38 FK)

Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında Erciyes 38 FK, Türk Metal 1963 Spor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı

14 senelik evlilik 5 dakikada bitti: Aldatma ve ihanet...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözde kanama ile başlayan gizemli salgın yayılıyor: 8 ölü

Gözde kanamayla kendisini gösteriyor! Gizemli salgın yayılmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.