Üye Girişi
Haberler

Erciyes 38 FK, Sebat Gençlikspor maçını kazanmak istiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, bu hafta sahasında oynayacağı Sebat Gençlikspor maçını kazanmak istiyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dirgenali, ilerleyen haftalar için daha iyi bir konuma geleceklerine inandıklarını söyledi.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, bu hafta sahasında oynayacağı Sebat Gençlikspor maçını kazanmak istiyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ikinci hafta maçında sahasında Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren mavi-siyahlılar, zorlu müsabakayı karlı noktalayıp ilk 3 puanını almak istiyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dirgenali, lige Zonguldak Kömürspor yenilgisi ile başlamalarına rağmen ilerleyen haftalar için çok daha iyi konuma geleceklerine inandıklarını söyleyerek, "Bu hafta sahamızda Sebat Gençlikspor ile karşılaşacağız. Bu maçtan galibiyetle ayrılmayı arzu ediyoruz" dedi.

Erciyes 38 FK ile Sebat Gençlikspor arasındaki maç 15 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Erciyes Güncel Futbol Spor

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı

 Narin'in akrabalarından tehdit! 'Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor'

Narin'in akrabalarından tehdit! "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"
Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
10 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Gülbin Tosun NOW'da neden yok? Gülbin Tosun kanaldan kovuldu mu? Narin'in annesi kim adı ne, Yüksel Güran kimdir? Narin'in babası kim adı ne, Arif Güran kimdir? MasterChef Baklava tarifi! En güzel Baklava tarifi! Baklava tarifi nasıl yapılır? Baklava için malzemeler! Versatil ne demek? Antalya elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi Bursa elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Gemlik, Mudanya, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Salihli, Alaşehir, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Konak, Torbalı, Ödemiş elektrik kesintisi Gaziantep elektrik kesintisi! 10-11 Eylül İslahiye, Nurdağı, Nizip elektrik kesintisi listesi
title