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Erciyes 38 FK, Sebat Gençlikspor Maçına Hazırlanıyor

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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Sebat Gençlikspor ile oynayacağı iç saha maçından galibiyet hedefliyor.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Sebat Gençlikspor maçını kazanmak istiyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk iç saha maçına çıkacak. Mavi-siyahlılar, 15 Eylül Pazar günü Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak. Müsabaka saat 16: 00'da başlayacak. Lige Zonguldak Kömürspor mağlubiyeti ile başlayan mavi siyahlılar, ikinci hafta maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Erciyes 38 FK ile Sebat Gençlikspor arasındaki maç saat 16: 00'da başlayacak. Kadir Has Yan Saha'da oynanacak maçı Bursa bölgesi hakemlerinden Veysel Karani Özkan yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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