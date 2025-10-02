Erciyes 38 FK'nın Ziraat Türkiye Kupası Maç Tarihi Belli oldu

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu programı açıklandı. Nesine 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, 3. Eleme Turu'nda evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Kupada Türk Metal 1963 SK ve Hatayspor'u saf dışı bırakarak 3. Eleme Turu'na kalan mavi-siyahlılar 29 Ekim Çarşamba günü Atatürk Spor Kompleksi Yan açık Sahada Ankara Keçiörengücü'nü ile saat13.30'da karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ