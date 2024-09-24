Erciyes 38 FK'nın Maç Sahasında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Bu sezon 3. Lig 4. Grup takımlarından Erciyes 38 FK'nın maçlarını oynadığı Atatürk Spor Kompleksi Yan AçıkSaha'da Kayseri Gençlik ve SporİlMüdürlüğü tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğü Yan Açık Futbol Sahası'nı ziyaret ederek, bakım onarım ve zemin çalışmalarını inceledi. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, bu sezon Erciyes 38 FK'nın maçlarını oynadığı sahaya kazandırılan yeni Skorboard tabelasını inceleyerek, yapılan bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kabakcı, "Tüm tesislerimizde bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Zeminden tabelaya varana kadar tüm teknik donatılarımızı yeniliyoruz, en iyi hale getiriyoruz. Aynı Skorboard tabelasından Yahyalı Futbol sahasına da yaptırdık. Bu vesileyle yapılan çalışmaların tüm sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ