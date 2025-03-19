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Erciyes 38 FK Kaptanı: Hedefimiz Tüm Maçları Kazanmak

Erciyes 38 FK Kaptanı: Hedefimiz Tüm Maçları Kazanmak
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü kaptanı Ayhan Gürbüz, ligde kalan maçlara galibiyet hedefiyle çıkacaklarını belirtti. 3 maçta 7 puan toplayan ekip, ligdeki çıkışını sürdürecek.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü kaptanı Ayhan Gürbüz, ligde kalan maçlara galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde peş peşe alınan 2 galibiyet 1 beraberlik moralleri üst seviyeye çekti. 3 maçtır yenilmeyen mavi-siyahlılar, ligde bundan sonra oynayacağı maçlardan da maksimum seviyede puan toplamak istiyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü kaptanı Ayhan Gürbüz, 3 maçta 7 puan toplayan ekip olarak çıkışa geçtiklerini ve bundan sonraki maçlardan da puanları almayı hedeflediklerini söyledi. Ayhan Gürbüz, "7 maçımız kaldı. Hedefimiz her maçı kazanmak. Başarabildiğimiz kadar puanları toplamak için çabalıyoruz. Umarım ligi istediğimiz seviyede tamamlayacak puanları alırız" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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