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Erciyes 38 FK'dan Ağrı 1970 Spor Maçı için Galibiyet Hedefi

Erciyes 38 FK'dan Ağrı 1970 Spor Maçı için Galibiyet Hedefi
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, sahasında oynayacağı Ağrı 1970 Spor maçını kazanmayı hedefliyor. Ligdeki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan takım, hazırlıklarını tamamlayarak maça odaklandı.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Ağrı 1970 spor maçını kazanmak hedefinde.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Ağrı 1970 spor maçının maçını galibiyetle noktalamanın hesabında. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan mavi siyahlılar, Ağrı 1970 maçından da galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Hazırlıklarını Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde gerçekleştiren Erciyes 38 FK futbolcuları, yarın oynayacakları maça konsantre oldular. İsmet Yazgan ile kaleci Kadem Yaşar'ın kart cezası sona erdi ve forma verilmesi halinde oynayabilecek. Diğer yandan sakatlığı tam geçmeyen kaptan Ayhan'ın oynayıp oynamayacağı ise maç günü belli olacak.

Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak ve Sinan Dereci'nin yöneteceği Erciyes 38 FK - Ağrı 1970 spor maçı saat 14: 00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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