Erciyes 38 FK Antrenörü Uğur Kulaksız: 'Galibiyeti Kaçırdık, İyi Yoldayız'

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Galibiyeti kaçırdık. Ama iyi yoldayız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynadığı Denizlispor maçından 2-2 eşitlikle ayrıldı. Müsabakayı uzun süre 2-0 önde götüren ancak son dakikalarda goller yiyen Erciyes 38 FK'da kaçan galibiyetin üzüntüsü var.

Erciyes 38 FK antrenörü Uğur Kulaksız maç sonrası yaptığı açıklamasında, "Duran top çalıştık. Rakibin en etkili alanı buydu. Çalışmamıza rağmen son dakikalarda yaptığımız hatalardan ötürü galibiyeti kaçırdık. Kazanmayı çok istedik, çok da yakındık ama başaramadık. Bizden istenileni biliyoruz ve bunu vereceğiz. Camiamız emin olsun, iyi yoldayız. Zamana ihtiyacımız var. Biraz daha sabır göstermelerini istiyorum" dedi.

4 maç sonrasında topladığı 5 puanla 9. sırada bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında deplasmanda Mardin 1969 ile karşılaşacak. - KAYSERİ