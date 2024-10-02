Üye Girişi
Haberler

Erciyes 38 FK Antrenörü Uğur Kulaksız: 'Galibiyeti Kaçırdık, İyi Yoldayız'

Erciyes 38 FK Antrenörü Uğur Kulaksız: 'Galibiyeti Kaçırdık, İyi Yoldayız'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak galibiyeti kaçırdı. Antrenör Uğur Kulaksız, takımın iyi yolda olduğunu ve zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Galibiyeti kaçırdık. Ama iyi yoldayız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynadığı Denizlispor maçından 2-2 eşitlikle ayrıldı. Müsabakayı uzun süre 2-0 önde götüren ancak son dakikalarda goller yiyen Erciyes 38 FK'da kaçan galibiyetin üzüntüsü var.

Erciyes 38 FK antrenörü Uğur Kulaksız maç sonrası yaptığı açıklamasında, "Duran top çalıştık. Rakibin en etkili alanı buydu. Çalışmamıza rağmen son dakikalarda yaptığımız hatalardan ötürü galibiyeti kaçırdık. Kazanmayı çok istedik, çok da yakındık ama başaramadık. Bizden istenileni biliyoruz ve bunu vereceğiz. Camiamız emin olsun, iyi yoldayız. Zamana ihtiyacımız var. Biraz daha sabır göstermelerini istiyorum" dedi.

4 maç sonrasında topladığı 5 puanla 9. sırada bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında deplasmanda Mardin 1969 ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Denizlispor 3-sayfa Türkiye Erciyes Futbol Spor

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

İran'ın açtığı 9 metrelik krateri muhabir canlı yayında gösterdi

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

Erken seçim çağrısı yapan muhalefet bu anketi görmesin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Portakal ne dedi? Fatih Portakal neden gündem oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Altın yükselecek mi? 2 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Dünya'nın en güçlü ordusu kim? 2024 Dünya'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Okullar tatil mi? 2 Ekim Salı okullar bugün tatil mi? Hnagi illerde okullar tatil edildi? Resmi Gazete bugün (2 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Ekim günü maç var mı, hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi? Kayseri hava durumu 2 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu! 2 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });