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Erciyes 38 FK Altyapısına Genç Yetenek Transferi

Erciyes 38 FK Altyapısına Genç Yetenek Transferi
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Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Erciyes 38 FK, altyapısını güçlendirerek Play-Off şansını zorlamak istiyor. Doğa Gençlikspor'dan transfer edilen 2009 doğumlu Yağız Haktan Soykuvvet, A takım hedefiyle çalışmalara başlayacak.

Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Erciyes 38 FK, mücadele ettiği ilk sezonunda başarılı sonuçlar almak ve Play-Off şansını zorlamak isterken, bir yandan da altyapısını güçlendiriyor.

Doğa Gençlikspor'un 2009 doğumlu futbolcusu Yağız Haktan Soykuvvet, Erciyes 38 FK'nın altyapısına transfer oldu. Ofansif orta saha oynayan ve 10 numara mevkiinde görev alan Yağız Haktan Soykuvvet, mücadele ettiği sezonda skora gol ve asistleri ile dikkat çeken başarılı oyuncu, Erciyes 38 FK için mücadele verecek.

Altyapının en önemli transferleri arasında gösterilen Yağız Haktan, "Hedefim A Takım'da forma giymek. Bu doğrultuda elimden geleni yapacağım. Hedeflerim var ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Hem A takımda hem de yaş grubunda Milli Takım'da olmak için tüm gücümle mücadelemi vereceğim" diye konuştu.

Gözler şimdiden Erciyes 38 FK altyapısına transfer olan Yağız Haktan Soykuvvet'te. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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