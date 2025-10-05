Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Spor'u 2-0 ile Geçti
TFF 3'üncü Lig 2'nci hafta maçında Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Spor'u 2-0 mağlup etti. Maçın 90+3'üncü dakikasında gerginlik yaşandı.
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Hikmet Ayberk Tan Tiryaki, Sabri Üstünel, Mertcan Tezcan
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Ahmet Kağan, Mehmet, İsmail, Eren, Sarp, Tugay (Dk.70 Hüseyin), Utku, Güney, Çağrı (Dk.84 Alperen Öztaş), Ethem (Dk.89 Utkan)
AĞRI 1970 SPOR: Vedat – Ramazan (Dk.62 Hivan), Emre, Kerem, Ertuğrul, Fatih (Dk.87 Emirhan), Yusuf (Dk.75 Yasin), Tayfun, Mesih (Dk.62 Muhammed Dursun), Muhammet, Emir
GOLLER: Dk.20 Ethem ve Dk.90+3 Ahmet Kağan ( Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: İsmail, Çağrı, Kadem Burak ( Erciyes 38 FK) Ramazan, Kerem, Vedat ( Ağrı 1970 Spor )
TFF 3'üncü Lig 2'nci 5'inci hafta maçında Kayseri takımı Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Ağrı 1970 Spor'u 2-0'lık skorla yendi. Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Erciyes 38 FK'dan Ahmet Kağan Malatyalı'nın 2'nci golü sonrası sahada gerginlik yaşandı. Emniyet ve güvenlik görevlileri sahaya girerek gerginliği büyümeden önledi.