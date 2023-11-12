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Ercişspor Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde şampiyon oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde Ercişspor şampiyonluğa ulaştı. Final maçında City Line Alanya Belediye Spor'u 4-3 mağlup eden Ercişspor, birinci oldu. Üçüncülük maçında ise Sakin Şehir Seferihisar Spor, Gümüldürspor'u 9-2 yenerek üçüncü sırayı elde etti.