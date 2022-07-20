Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i renklerine bağladı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i transfer ettiğini duyurdu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i transfer ettiğini duyurdu. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, onursal başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. AA / Salim Taş - Spor Spor Haberler

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