Ercan Osmani, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı - Haberler

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Ercan Osmani, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Ercan Osmani, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Ercan Osmani, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alacak.

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Ercan Osmani, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIBA'nın izniyle Türk statüsünde forma giyecek 24 yaşındaki pota altı oyuncusu, ay-yıldızlıların aday kadrosuna dahil edildi.

Kariyerine 2013'te Bandırma Spor Kulübü ile başlayan Arnavutluk doğumlu Osmani, 2020'de Beşiktaş'a transfer olmuştu.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı basketbol Spor Haberler

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