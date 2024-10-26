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Erbaaspor ve Elazığspor 1-1 Beraberlik İle Puanları Paylaştı

Erbaaspor ve Elazığspor 1-1 Beraberlik İle Puanları Paylaştı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'unda Erbaaspor, sahasında ağırladığı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada penaltı golüyle Elazığspor öne geçerken, Erbaaspor son dakikada eşitliği sağladı.

İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat), -

STAT: Erbaa İlçe

HAKEMLER: Abdülselam Koçak, Volkan Kaan Topal, Mehmet Şenkaya

ERBAASPOR: Hüseyin, Ozan, Selim (Dk. 77 Onurcan Güler), Gökhan, Mehmet Sıddık İstemi (Dk. 77 Tayyib), Abdullah Aydın, Mustafa Şengül, Hasan Kaya (Dk. 64 Oğuz Han Aynaoğlu), Oğulcan, Oktay, Bahadır

ELAZIĞSPOR: İsmet, Ercan, Kerim Frei, Yusuf Mert Tunç (Dk. 75 Alpay), Maksut Taşkıran, Melih (Dk. 68 Muhammet Arslantaş), Yağızcan (Dk. 88 Mehmet Ablay), Ali, Burhan (Dk. 88 Umut Uzun), Makail, Berşan

GOLLER: Dk. 90+3 Oktay (Erbaaspor) - Dk. 67 (P) Kerim Frei ( Elazığspor )

SARI KARTLAR: Bahadır (Erbaaspor) - Melih ( Elazığspor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 9'uncu haftasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

66'ncı dakikada gelişen Elazığspor atağında Oğuz Han Aynaoğlu'nun ceza sahası içinde Yunus Mert Tunç'a yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

67'nci dakikada penaltı atışını kullanan Kerim Frei'in vuruşu filelerle buluştu: 0-1.

90+3'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında Oğuz Han Aynaoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Oktay'ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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