Epe ve Kılıç Eskrim Federasyon Kupası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre, Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda, büyük kadınlar epe ve kılıç kategorilerinde yapılan müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belirlendi.

Organizasyonda ilk gün dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük Kadınlar Epe:

1 - Kayra Naz Özcan

2 - Nilahsen Erten

3 - Yağmur Sönmüş - Yaren Nur Polat

Büyük Kadınlar Kılıç:

1 - Deniz Selin Ünlüdağ

2 - Begüm Alkaya

3 - Nil Güngör- Iryna Shchukla

Organizasyon yarın erkekler epe ve kılıç karşılaşmalarının ardından sona erecek.