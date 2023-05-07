Epe ve Kılıç Eskrim Federasyon Kupası Ankara'da sona erdi

Ankara'da düzenlenen Büyükler Epe ve Kılıç Eskrim Federasyon Kupası müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre, organizasyona 20 ilden 119'u kadın, 136'sı erkek toplam 255 sporcu katıldı.

Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda, büyükler epe kategorisinde Kayra Naz Özcan ve Halis Efe Elibol, kılıçta ise Deniz Selin Ünlüdağ ve Muhammed Furkan Kalender şampiyon oldu.