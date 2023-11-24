Epe, Flöre ve Kılıç Yıldızlar Eskrim Federasyon Kupası Ankara'da düzenlenecek
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Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Federasyon Kupası, Ankara'da gerçekleştirilecek. Müsabakalar 28-30 Aralık tarihleri arasında yapılacak ve sporcular farklı kategorilerde yarışacak.
Epe, Flöre ve Kılıç Yıldızlar Eskrim Federasyon Kupası, Ankara'da yapılacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Federasyon Kupası, 28-30 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Organizasyonda sporcular, 28 Aralık Perşembe günü kılıç, 29 Aralık Cuma günü epe, 30 Aralık Cumartesi günü ise flöre kategorisinde müsabakalara çıkacak.
Kaynak: AA / Spor