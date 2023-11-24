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Epe, Flöre ve Kılıç Yıldızlar Eskrim Federasyon Kupası Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Federasyon Kupası, Ankara'da gerçekleştirilecek. Müsabakalar 28-30 Aralık tarihleri arasında yapılacak ve sporcular farklı kategorilerde yarışacak.