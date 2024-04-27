Enver Yıldırım, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye kılıç kategorisinde kota getirdi
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye kılıç kategorisinde katılma hakkı elde etti. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele eden Yıldırım'ın Paris 2024 için kota aldığı belirtildi. Bu, Türkiye'nin 1972'den sonra kılıç kategorisindeki ilk kotası oldu.
Milli eskrimci Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek, Türkiye'ye bu disiplinde 1972'den sonra ilk kotayı getirdi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcunun Paris 2024 için kota aldığı belirtildi.
Kılıç kategorisinde son olarak Münih 1972'de yer alan Türkiye'nin, 52 yıl sonra bu disiplinde Enver Yıldırım'la olimpiyatta yer alacağı kaydedildi.