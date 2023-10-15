Enver Yıldırım, Gürcistan'da bronz madalya kazandı

Gürcistan'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde milli eskrimci Enver Yıldırım, organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gürcistan'da iki gündür (14-15 Ekim) devam eden Satellite Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde milli eskrimci Enver Yıldırım, organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Başkent Tiflis'te bugün bronz madalya ile tamamladığı mücadelesinde Yıldırım; başarılı pul karşılaşmaları sonrası tablo-32'yi maç yapmadan geçti ve t-16'da Suudi Arabistan'dan Ahmed Alqudihi'yi 15-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Gürcü Beka Bazadze'yi 15-12 mağlup ederek yarı finalde Polonyalı Krzysztof Kackowski ile eşleşen sporcu, bu turu 15-13'lük mağlubiyetle tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Aynı organizasyonda piste çıkan diğer eskrimciler Kerem Çağlayan 7., Iryna Shchukla 8., Nisanur Erbil 10., Adem Doruk Küpeli 26. ve Mehmet Emir Uğurlu turnuvayı 27. sırada tamamladı. - İSTANBUL